Огненное ДТП с цистерной произошло на трассе под Волгоградом

По предварительным данным главка МВД Волгоградской области, авария случилась 3 июля около 23:55. За рулём находился 42-летний мужчина — он не удержал тяжёлую машину на дороге, и та ушла в занос, а затем опрокинулась на бок. Пострадавшего водителя доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося выясняются.