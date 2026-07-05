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Огненное ДТП с цистерной произошло на трассе под Волгоградом

Ночью на трассе в Суровикинском районе перевернулся и загорелся грузовик «МАН» с цистерной, водитель госпитализирован.

Крупное ДТП произошло минувшей ночью на автодороге «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». На 154-м километре трассы в Суровикинском районе опрокинулся грузовик «МАН» с цистерной, после чего машину охватил огонь.

По предварительным данным главка МВД Волгоградской области, авария случилась 3 июля около 23:55. За рулём находился 42-летний мужчина — он не удержал тяжёлую машину на дороге, и та ушла в занос, а затем опрокинулась на бок. Пострадавшего водителя доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося выясняются.

Эта авария стала одним из происшествий насыщенных суток на дорогах региона. Всего за день 4 июля, инспекторы зафиксировали 802 нарушения правил дорожного движения, ещё 16 водителей отстранили от управления из-за опьянения, уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось о трагичном столкновении грузовика с поездом Астрахань — Волгоград.