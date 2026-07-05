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В Воронеже завершили работы на водоподъёмных станциях

Об этом сообщили в городском водоканале.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты завершили работы на водоподъемных станциях в Воронеже. В настоящее время системы наполняются водой, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

«Из-за большой протяженности сетей заполнять их нужно поэтапно: это важно, чтобы контролировать давление и не допустить гидроударов, которые могут повредить трубы. Также сотрудники удаляют воздушные пробки и проводят промывку — эти меры помогают стабилизировать качество воды и избежать кратковременных изменений ее характеристик», — пояснили в компании.

Напомним, подачу холодного водоснабжения приостановили вечером в пятницу. В связи с этим для жителей левого берега Воронежа был организован подвоз технической и питьевой воды.

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