В Воронеже завершили работы на водоподъёмных станциях

«Из-за большой протяженности сетей заполнять их нужно поэтапно: это важно, чтобы контролировать давление и не допустить гидроударов, которые могут повредить трубы. Также сотрудники удаляют воздушные пробки и проводят промывку — эти меры помогают стабилизировать качество воды и избежать кратковременных изменений ее характеристик», — пояснили в компании.