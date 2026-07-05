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В Самаре отремонтируют лестницу у библиотеки в ДК «Искра»

Подрядчик начал работы в сквере у ДК «Искра» в Самаре.

Источник: max.ru/club_ivan_noskov

В Самаре приведут в порядок лестницу и подход к библиотеке, которая находится в здании ДК «Искра». Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Прямо на сквер выходит крыльцо детской библиотеки. Поручил запланировать ремонт лестницы и подхода к библиотеке отдельно», — подчеркнул мэр Самары.

Между тем благоустройство ДК и его территории продолжается. Сейчас подрядчик работает в сквере — устраивает тротуары со скамейками и освещением, готовит площадки под качели. Параллельно ведутся работы по опиловке деревьев. В дальнейшем в сквере высадят новые растения и установят систему автополива.

Отдельная работа будет проведена на двух скважинах и трансформаторной подстанции. Они портят вид, поэтому их тоже приведут в порядок.

Первую часть работ завершат в этом году.