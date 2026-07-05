В Самаре отремонтируют лестницу у библиотеки в ДК «Искра»

Между тем благоустройство ДК и его территории продолжается. Сейчас подрядчик работает в сквере — устраивает тротуары со скамейками и освещением, готовит площадки под качели. Параллельно ведутся работы по опиловке деревьев. В дальнейшем в сквере высадят новые растения и установят систему автополива.