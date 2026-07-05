ЮНЕСКО поздравило казахстанцев с Национальным днем домбры

Искусство игры на домбре, кюй, с 2014 года включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Эта уникальная музыкальная традиция связывает людей с их историей, современностью и друг с другом. ЮНЕСКО всецело поддерживает то особое внимание, которое Казахстан уделяет домбре, и те шаги, которые предпринимаются для передачи этой ценности из поколения в поколение, сказал Найеф аль-Файез.