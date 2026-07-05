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Ночь под обстрелами, один погибший. Как на юге пережили атаку ВСУ

В ночь на 5 июля подразделения ПВО Минобороны России сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря 71 украинский БПЛА самолетного типа.

В ночь на 5 июля подразделения ПВО Минобороны России сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря 71 украинский БПЛА самолетного типа.

К сожалению, не обошлось без жертв. На севере Крыма в результате ночной атаки погиб человек. Еще двое получили ранения. Одни из них находится в тяжелом состоянии. В 1:17 ночи трагические подробности вражеской атаки сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас», — написал глава региона, выразив соболезнование родным погибшего.

Пострадавшим от ударов врага оказывают помощь. В Крыму для населения публикуют инструкцию, как себя вести во время воздушного налета. Прежде всего, следует покинуть открытое пространство, не подходить к окнам, не пользоваться лифтом. При возможности нужно спуститься в подвальное помещение. Тем, кого воздушная тревога застала в автомобиле, нужно как можно быстрее зайти в капитальное строение. Следование этим простым правилам может спасти жизнь в критической ситуации.

В Ростовской области минувшая ночь тоже не была спокойной. Там атаку с воздуха отражали в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Заветинском и Октябрьском района. В Советском районе обломки сбитого дрона самолетного типа упали на крышу здания общепита. К счастью, обошлось без жертв и пожаров.

Накануне над российскими регионами было сбито свыше 500 летящих воздушных целей, включая 10 ракет большой дальности типа «Фламинго».

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