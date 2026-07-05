Ночь под обстрелами, один погибший. Как на юге пережили атаку ВСУ

Пострадавшим от ударов врага оказывают помощь. В Крыму для населения публикуют инструкцию, как себя вести во время воздушного налета. Прежде всего, следует покинуть открытое пространство, не подходить к окнам, не пользоваться лифтом. При возможности нужно спуститься в подвальное помещение. Тем, кого воздушная тревога застала в автомобиле, нужно как можно быстрее зайти в капитальное строение. Следование этим простым правилам может спасти жизнь в критической ситуации.