Уход за инвалидами учтут при назначении пособия в Новосибирске

Уход засчитают как уважительную причину для отсутствия доходов, если он был официально оформлен в Социальном фонде и длился не меньше десяти месяцев из расчетного периода — то есть 12 месяцев до месяца подачи заявления на пособие, разделенных с ним еще одним месяцем. Если срок ухода был короче, его учтут пропорционально фактическому времени.