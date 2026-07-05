Нижегородцев приглашают поучаствовать в конкурсе литературных инициатив

Жителей Нижегородской области приглашают к участию в конкурсе литературных инициатив. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Организатором стал Союз писателей России. Победителей пригласят на.
Форум организаторов литературного процесса в Москве. Участвовать могут некоммерческие организации, библиотеки, региональные отделения Союза писателей.
На конкурсе будут четыре номинации — литературные фестивали, образовательные инициативы, цифровая литературная среда, краеведение. Прием заявок открыл до 31 июля. Жюри рассмотрит заявки и выберет до 40 финалистов.
Напомним, нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы в конкурсе для бросающих курить.