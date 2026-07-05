Режиссер Клим Шипенко получил космическую награду

«Этот фильм — “Тепловизор”», — сказал Владимир Котт, представляя кино со сцены, имея в виду, что в картине есть и душевное тепло, и телевизионная составляющая — картина рассчитана на широкую аудиторию. Фильм, кстати, снят для телеканала «Россия 1». И если ранее сам Котт снимал про бабушек («Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой), то его подопечный дебютант снимает уже про дедушек.