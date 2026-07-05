Режиссер Клим Шипенко получил космическую награду

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького стартовал юбилейный, десятый, «Горький fest».
По красной дорожке прошли Светлана Бондарчук, Елена Подкаминская, Катя Кабак и Тимур Родригез, Роман Евдокимов, Клим Шипенко, Дарья Мельникова, Никита Тарасов, Алексей Герман младший, братья Кравчуки, Райан Оттер и другие.
В юбилейный год символом фестиваля стала машина времени. Путешествие во времени — переосмысление прошлого и образ будущего. Этому посвящены и программа, и деловая часть, и так или иначе тема затрагивается в мастер-классах и лекциях.
Вели открытие актеры Дарья Мельникова и Сергей Беляев. Поставил церемонию Алексей Золотовицкий, который привез в Нижний одну из самых модных групп — акапелла-бэнд Spokanki.
Президент фестиваля, народный артист РФ, Михаил Пореченков, которого любит нижегородская публика, начал с того, что зачитал приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Ведущие привели цифры: за 9 лет на фестивале было показано более 500 картин, среди которых около 180 в рамках конкурса и более 300 во внеконкурсной программе. Более 100 тысяч зрителей. И в этом году фестиваль снова проходит в переполненных залах.
Михаил Пореченков, генпродюсер фестиваля, актриса и режиссер Оксана Михеева, и режиссер и оператор Юрий Коробейников вручили Приз за развитие современного российского кинематографа режиссеру Климу Шипенко. В видео Клима поздравили Сергей Сельянов, Юлия Пересильд, Александр Петров и другие.
В жюри юбилейного киносмотра — режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Силаев Антон, киножурналист Иван Кудрявцев. В конкурсе — 18 картин: полнометражные и короткометражные, игровые и документальные.
Фильмом открытия стала дебютная комедия «На деревню дедушке 2», худруком которой стал известный режиссер Владимир Котт. Режиссер — дебютант Максим Колиганов.
«Этот фильм — “Тепловизор”», — сказал Владимир Котт, представляя кино со сцены, имея в виду, что в картине есть и душевное тепло, и телевизионная составляющая — картина рассчитана на широкую аудиторию. Фильм, кстати, снят для телеканала «Россия 1». И если ранее сам Котт снимал про бабушек («Карп отмороженный» с Алисой Фрейндлих и Мариной Нееловой), то его подопечный дебютант снимает уже про дедушек.
На фестивале работает обозреватель «РГ» — о фильмах расскажем отдельно.