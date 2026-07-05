Открывая заново казахстанских шестидесятников

Но фильм — это и история многолетнего увлечения казахским искусством бизнесмена, мецената и коллекционера Нурлана Смагулова. Даже точнее: история не столько увлечения, сколько желания открыть эту эпоху и поделиться ею с соотечественниками. Фильм — а по большому счету и коллекция, и частный Almaty Museum of Arts — начинаются с одной деревянной маски. Именно она больше тридцати лет назад стала первой в коллекции Нурлана Смагулова, который признается, что она напомнила ему отца. Именно маска задала вектор поисков и приобретений, и даже больше — стала идеей фикс: собрать и вернуть в Казахстан искусство казахстанских художников, известных и малоизвестных, незаслуженно забытых и тех, кого оценили зарубежом, выкупив в личные коллекции и музеи. Вернуть и сделать достоянием общественности, открыв галерею, а может и музей. Что в итоге и реализовалось.