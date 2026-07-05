На дорогах Хабаровского края буду задействованы 2 единицы техники

КГКУ «Хабаровскуправтодор» представило оперативную информацию о работе дорожной техники в регионе: по состоянию на 5 июля 2026 года на обслуживании региональных и межмуниципальных автодорог края задействованы 2 единицы техники — обе работают на территории Хабаровского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.