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На дорогах Хабаровского края буду задействованы 2 единицы техники

5 июля 2026 года на межмуниципальных автодорогах края задействованы 2 единицы техники.

КГКУ «Хабаровскуправтодор» представило оперативную информацию о работе дорожной техники в регионе: по состоянию на 5 июля 2026 года на обслуживании региональных и межмуниципальных автодорог края задействованы 2 единицы техники — обе работают на территории Хабаровского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В учреждении отмечают, что нахождение техники на линии — важный фактор поддержания стабильного и безопасного движения на автомобильных дорогах. Водителям рекомендуется проявлять внимательность при поездках по трассам и учитывать текущую дорожную обстановку.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru