Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» начинает прямые полеты из Нижнего Новгорода в Минск

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Национальный аэропорт Минск сообщил о начале прямых рейсов «Аэрофлота» в Нижний Новгород, 5 июля стартовал первый рейс в белорусскую столицу, сообщила пресс-служба аэропорта.

Источник: Sputnik.by

«Расширяем географию полетов из национального аэропорта Минск: с 5 июля стартовала полетная программа авиакомпании “Аэрофлот” по маршруту Нижний Новгород — Минск», — отметили в Национальном аэропорту белорусской столицы.

Сообщается, что будет три рейса в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

«Прямой авиарейс Нижний Новгород — Минск является перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси», — отметили Национальном аэропорту Минск.

Недавно сообщалось, что «Аэрофлот» запустит новые регулярные авиарейсы в белорусскую столицу не только из Нижнего Новгорода, но и из Чебоксар.

На маршрутах будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке — «эконом» и «бизнес».

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше