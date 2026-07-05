«Аэрофлот» начинает прямые полеты из Нижнего Новгорода в Минск

«Расширяем географию полетов из национального аэропорта Минск: с 5 июля стартовала полетная программа авиакомпании “Аэрофлот” по маршруту Нижний Новгород — Минск», — отметили в Национальном аэропорту белорусской столицы.
Сообщается, что будет три рейса в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.
«Прямой авиарейс Нижний Новгород — Минск является перспективно важным для укрепления деловых, промышленных и туристических связей, делая более доступными поездки между крупными экономическими центрами России и Беларуси», — отметили Национальном аэропорту Минск.
Недавно сообщалось, что «Аэрофлот» запустит новые регулярные авиарейсы в белорусскую столицу не только из Нижнего Новгорода, но и из Чебоксар.
На маршрутах будут задействованы лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке — «эконом» и «бизнес».