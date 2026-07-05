На первом матче воронежского «Факела» в межсезонье-2026 будет аншлаг

— Золотая выпущена в честь наших «золотников» — тех, кто посетили все матчи минувшей кампании, преодолев вслед за командой более 30 тысяч километров. А горчичная знаменует собой наш прошлый сезон, в том числе и нотки горечи от упущенных золотых медалей.