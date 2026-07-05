В Приазовье объявили чрезвычайную пожароопасность

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, до конца суток 5 и 6 июля прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса, местами в Приазовье — Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Жителей региона просят отказаться от разведения костров и использования открытого огня.
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