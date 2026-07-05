Наслаждаться морем можно только с берега: ситуация на калининградском побережье 5 июля

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды — около +20, на море штормит. Спасатели готовятся к ухудшению погоды. Зеленоградск: флаг чёрный, заходить в море нельзя. Температура воды — около +19, волнение достигает двух метров, на побережье ветрено. Пионерский: красный флаг, купание запрещено. Температура воды и воздуха — около +20, высота волны — примерно полтора метра. Светлогорск: чёрный флаг, никто не купается. У берега сильное течение, есть волна, море наступает на пляж. Температура воды держится в пределах +19…+20, но постепенно снижается. Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды — около +18, на побережье ветрено.