Синоптик рассказал об «огуречных» дождях в Москве

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Затяжные, или «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю, может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку», — рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами продолжатся всю неделю.
«В Москве прогнозируется до 67 миллиметров или 80% месячной нормы, можно утверждать, что это будут так называемые “огуречные” дожди», — уточнил Тишковец.
Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека.
По словам специалиста, температурный режим ожидается «довольно однообразным», в столичном регионе по ночам столбики термометров будут показывать плюс 9−14 градусов. «В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного тепла», — подчеркнул синоптик.