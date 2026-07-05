Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал об «огуречных» дождях в Москве

Синоптик Тишковец: «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Затяжные, или «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю, может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Аномальные ливни, принесшие в выходные на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, будут прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку», — рассказал агентству Тишковец.

Синоптик отметил, что осадки с недолгими и в основном ночными перерывами продолжатся всю неделю.

«В Москве прогнозируется до 67 миллиметров или 80% месячной нормы, можно утверждать, что это будут так называемые “огуречные” дожди», — уточнил Тишковец.

Он пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека.

По словам специалиста, температурный режим ожидается «довольно однообразным», в столичном регионе по ночам столбики термометров будут показывать плюс 9−14 градусов. «В середине дня прогнозируется от 18 до 23 градусов скромного тепла», — подчеркнул синоптик.