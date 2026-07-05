В Калужской области студенты посетили научно-производственное объединение

Студенты Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) побывали в научно-производственном объединении (НПО) «Тайфун» в городе Обнинске Калужской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
«Тайфун» — одно из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Экскурсия началась с посещения лабораторий Института проблем мониторинга окружающей среды. Старший научный сотрудник лаборатории познакомил студентов с основными направлениями работы НПО и рассказал о том, как организована работа наблюдательной сети Росгидромета.
Затем практиканты познакомились со специализированными лабораториями и их приборным парком. Студенты увидели, как выглядят спектрометры, узнали о методах измерения и посмотрели, как выглядят счетные образцы. Также была продемонстрирована процедура пробоподготовки. Кроме того, гостям показали фильм, посвященный исследованиям, проводимым в Арктике, работам на озере Байкал и архипелаге Шпицберген, оперативной радиометрии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.