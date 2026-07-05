В Калужской области студенты посетили научно-производственное объединение

Затем практиканты познакомились со специализированными лабораториями и их приборным парком. Студенты увидели, как выглядят спектрометры, узнали о методах измерения и посмотрели, как выглядят счетные образцы. Также была продемонстрирована процедура пробоподготовки. Кроме того, гостям показали фильм, посвященный исследованиям, проводимым в Арктике, работам на озере Байкал и архипелаге Шпицберген, оперативной радиометрии.