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В Калужской области студенты посетили научно-производственное объединение

Экскурсия началась с посещения лабораторий Института проблем мониторинга окружающей среды.

Источник: Национальные проекты России

Студенты Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) побывали в научно-производственном объединении (НПО) «Тайфун» в городе Обнинске Калужской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

«Тайфун» — одно из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Экскурсия началась с посещения лабораторий Института проблем мониторинга окружающей среды. Старший научный сотрудник лаборатории познакомил студентов с основными направлениями работы НПО и рассказал о том, как организована работа наблюдательной сети Росгидромета.

Затем практиканты познакомились со специализированными лабораториями и их приборным парком. Студенты увидели, как выглядят спектрометры, узнали о методах измерения и посмотрели, как выглядят счетные образцы. Также была продемонстрирована процедура пробоподготовки. Кроме того, гостям показали фильм, посвященный исследованиям, проводимым в Арктике, работам на озере Байкал и архипелаге Шпицберген, оперативной радиометрии.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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