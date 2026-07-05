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В Башкирии начались массовые рейды на водоемах

В связи с установившейся жарой и увеличением числа отдыхающих на водоемах МЧС и Госкомитет РБ по ЧС проводят масштабные профилактические рейды по всем местам массового купания в республике.

Источник: Башинформ

Спасатели проверяют наличие спасательных постов и дежурных спасателей, укомплектованность спасательным инвентарем, установку ограждающих буйков и выделение специальных зон для безопасного купания детей.

Спасатели напоминают суровую статистику: с начала текущего года на водоемах республики уже погибло 25 человек, среди которых четверо детей.

Чтобы отдых не обернулся бедой, жителям и гостям региона рекомендуют пользоваться только официальными пляжами. Актуальный список разрешенных мест отдыха опубликован на карте пляжей официального сайта Госкомитета РБ по ЧС.

Накануне шесть человек, включая детей, едва не утонули на оборудованном пляже в Уфе.

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