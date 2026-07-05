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Актриса Катерина Шпица рассказала, каково быть мамой в 40 лет

Она призналась, что эмоционально выносить ребёнка во второй раз оказалось труднее.

Актриса из Перми Катерина Шпица рассказала в своём телеграм-канале, каково быть мамой в 40 лет.

В мае 2026 года стало известно, что 40-летняя Катерина Шпица вновь стала мамой. На свет появился мальчик, которому дали имя Богдан. Для актрисы это второй ребёнок: её старшему сыну Герману, рождённому в первом браке, уже исполнилось 14 лет. Ранее она делилась, что путь к этому счастью был непростым: они с нынешним супругом Русланом Пановым дважды сталкивалась с потерей беременности.

«Меня теперь довольно часто спрашивают, как сильно отличается материнство в 40 лет от опыта 14-летней давности. Скажу только за себя, конечно, ведь каждый организм индивидуален и судьбы разные. Две любви сравнивать невозможно. Два сына — две разные книги. Это два счастья, каждое со своими оттенками переживаний», — сказала Катерина Шпица.

Актриса призналась, что физиологически не ощутила сильной разницы между беременностями в 26 и 40 лет. При этом эмоционально выносить ребёнка во второй раз оказалось труднее — на состояние повлияли пережитые ранее трагедии, связанные с выкидышами.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал. Особенная благодарность врачам, которые меня вели, им хочется посвятить отдельные посты», — написала она.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, как протекала вторая беременность звезды.