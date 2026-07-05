Актриса Катерина Шпица рассказала, каково быть мамой в 40 лет

«Меня теперь довольно часто спрашивают, как сильно отличается материнство в 40 лет от опыта 14-летней давности. Скажу только за себя, конечно, ведь каждый организм индивидуален и судьбы разные. Две любви сравнивать невозможно. Два сына — две разные книги. Это два счастья, каждое со своими оттенками переживаний», — сказала Катерина Шпица.