Прямые рейсы в Минск возобновили из нижегородского аэропорта

С 5 июля 2026 года авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет выполнение прямых рейсов из Нижнего Новгорода в столицу Беларуси. Об этом сообщается в макс-канале международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова. Полетная программа продлится до конца лета — до 30 августа.
Прямой перелет займет всего два часа, что значительно сэкономит время пассажирам, которым раньше приходилось летать с пересадками. Рейсы будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.
На линии задействованы комфортабельные лайнеры Airbus A320, рассчитанные на 158 пассажирских мест. На борту доступны классы обслуживания «Эконом» и «Бизнес».
Согласно расписанию, вылеты из Нижнего Новгорода по вторникам и воскресеньям запланированы на 06:00, а по пятницам — на 06:30.
Ранее нижегородцам рассказали, куда можно улететь из аэропорта «Чкалов» этим летом.