Прямые рейсы в Минск возобновили из нижегородского аэропорта

С 5 июля 2026 года авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет выполнение прямых рейсов из Нижнего Новгорода в столицу Беларуси. Об этом сообщается в макс-канале международного аэропорта Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова. Полетная программа продлится до конца лета — до 30 августа.