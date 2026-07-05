Кубанские ученые создали конструкцию для восстановления поврежденных нервов

Тканеинженерную конструкцию, которая по своим свойствам максимально приближена к естественному нерву, создали в Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
В качестве основы используется специальный биологический каркас, сохраняющий структуру нервной ткани, который заселяется шванновскими клетками. Они обеспечивают восстановление периферических нервов после травмы. В долгосрочной перспективе результаты исследования могут стать основой для создания новых медицинских изделий и технологий лечения повреждений периферических нервов.
«Основным методом восстановления для пациента является пересадка собственного нерва из другой части тела. Особенность нашего подхода заключается в использовании специальных белков, которые усиливают активность шванновских клеток и помогают им быстрее размножаться, лучше мигрировать внутри конструкции и эффективнее поддерживать процессы регенерации», — отметила заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ, руководитель проекта Карина Мелконян.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.