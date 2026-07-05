В Калининграде повысили квалификацию ведущие инженеры

Руководители и ведущие специалисты инновационного индустриального центра (ИИЦ) «Газпром нефть» — Университет ИТМО повысили квалификацию в Балтийском федеральном университете (БФУ) им. И. Канта. Обучение провели по национальному проекту «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Главной темой обучения стала «Стратегия и организация НИОКР: управление инновационным развитием в условиях динамичной внешней среды». В ходе занятий особое внимание было уделено острым вопросам взаимодействия науки и реального сектора экономики: трансформации управления, анализу рисков и трендов, а также синергии науки и бизнеса. Кроме того, гости осмотрели новые лаборатории, научно-технологические зоны и образовательные пространства БФУ.
«Сегодня перед научно-образовательными центрами стоят беспрецедентные вызовы. Необходимо не просто создавать передовые технологии, но и делать это максимально быстро, гибко адаптируясь к запросам индустрии. Программа была спроектирована и реализована в формате интенсивного практикума. В ходе проектной работы мы смогли обменяться опытом, разобрать реальные барьеры, возникающие при внедрении инноваций, и сформировать дорожные карты для своих текущих технологических треков», — подчеркнул директор ИИЦ «Газпром нефть» — Университет ИТМО Артем Кремлев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.