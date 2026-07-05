В Калининграде повысили квалификацию ведущие инженеры

«Сегодня перед научно-образовательными центрами стоят беспрецедентные вызовы. Необходимо не просто создавать передовые технологии, но и делать это максимально быстро, гибко адаптируясь к запросам индустрии. Программа была спроектирована и реализована в формате интенсивного практикума. В ходе проектной работы мы смогли обменяться опытом, разобрать реальные барьеры, возникающие при внедрении инноваций, и сформировать дорожные карты для своих текущих технологических треков», — подчеркнул директор ИИЦ «Газпром нефть» — Университет ИТМО Артем Кремлев.