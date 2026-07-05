В Карелии стартует проект, посвященный танцевальному наследию региона

Танцевальный проект будут реализовывать в Республике Карелии по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Одним из главных результатов проекта «Карелия танцевальная» станет цикл из 12 видеороликов по традиционным карельским играм. В съемках примут участие два коллектива: детский фольклорный ансамбль Vesläžed Петрозаводской детской школы искусств им. М. А. Балакирева и фольклорно-этнографический ансамбль Karjala. Также с 4 по 6 сентября в Сортавале будет проходить семинар-практикум по народной хореографии. В программу войдут практические занятия по народным танцам и играм, постановке хореографических произведений, неофолку, мужским хлопушкам и технически сложным элементам.
В октябре организаторы проведут выездные мастер-классы по традиционным карельским играм и танцам в пяти городах республики: Лахденпохье, Питкяранте, Олонце, Кеми и Сегеже. Участниками занятий станут любительские творческие коллективы республики.
«Конечно, в проекте найдется место и современной интерпретации танцевального наследия. Мы хотим, чтобы молодые люди прикоснулись к живой истории, а их сегодняшний взгляд на традицию выглядел органично, а не как бездумная стилизация. Мы привлечем в проект и руководителей творческих молодежных коллективов, ведь именно через них традиция находит свой новый путь. И если молодой человек не просто узнает о традиции, а по-настоящему заинтересуется, почувствует и включится в нее, тогда мы поймем, что этнокультурная интеграция состоялась», — отметила куратор проекта Ольга Хусу.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.