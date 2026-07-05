В Карелии стартует проект, посвященный танцевальному наследию региона

«Конечно, в проекте найдется место и современной интерпретации танцевального наследия. Мы хотим, чтобы молодые люди прикоснулись к живой истории, а их сегодняшний взгляд на традицию выглядел органично, а не как бездумная стилизация. Мы привлечем в проект и руководителей творческих молодежных коллективов, ведь именно через них традиция находит свой новый путь. И если молодой человек не просто узнает о традиции, а по-настоящему заинтересуется, почувствует и включится в нее, тогда мы поймем, что этнокультурная интеграция состоялась», — отметила куратор проекта Ольга Хусу.