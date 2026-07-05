Рособрнадзор назвал частые ошибки на ЕГЭ по географии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, а также слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек, что почти на 3 тысячи больше, чем в прошлом году.
«Наиболее распространенные ошибки участников ЕГЭ по географии 2026 года связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, слабым знанием географической номенклатуры и терминологии, а также с невнимательностью при выполнении заданий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в целом результаты ЕГЭ-2026 по географии сопоставимы с результатами прошлых лет, изменения ряда общих показателей несущественны. Так, средний тестовый балл составил 54,4, доля участников с результатом от 81 до 100 баллов — более 7,7%, а доля участников, не преодолевших минимальную границу — 7,8%.