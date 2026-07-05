В воскресенье в Калининградской области не исключены слабые грозы

Воскресенье, 5 июля, в Калининградской области прохладно, на небе облака, есть вероятность периодических ливней. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», дожди начнутся ближе к полудню и сохранятся по области до вечера. Местами не исключены слабые грозы.