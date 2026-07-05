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В воскресенье в Калининградской области не исключены слабые грозы

Днем сегодня не больше +17…+19°С.

Воскресенье, 5 июля, в Калининградской области прохладно, на небе облака, есть вероятность периодических ливней. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», дожди начнутся ближе к полудню и сохранятся по области до вечера. Местами не исключены слабые грозы.

В Калининграде, на побережье и на западе региона вероятность осадков наиболее высока к 12−15 часам.

Днем +17…+19°С, ветер умеренный, порывистый.

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