В Калининградской области планируют проводить рейды по очередям на АЗС

«Мы договариваемся с коллегами из УМВД и ГИБДД о том, что надо выборочные рейдовые мероприятия проводить. С откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым, третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты. Сотрудников ГИБДД не так много, чтобы в каждой пробке наводить порядок», — отметил Шерин.