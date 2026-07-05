В Калининградской области планируют проводить рейды по очередям на АЗС. Об этом заявил первый заместитель губернатора Валерий Шерин в прямом эфире на площадке «Дома Советов».
«Мы договариваемся с коллегами из УМВД и ГИБДД о том, что надо выборочные рейдовые мероприятия проводить. С откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым, третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты. Сотрудников ГИБДД не так много, чтобы в каждой пробке наводить порядок», — отметил Шерин.
Заместитель губернатора пояснял, что дополнительные ограничения или регулирование отпуска топлива в Калининградской области не требуются. «Введение карточек, талонов, кодов — это с одной стороны порядок, с другой стороны — отсутствие возможности в моменте встать в очередь», — пояснял Шерин.
Ранее власти просили не создавать топливный ажиотаж в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных предупреждал, что «это ни к чему хорошему не приведёт». С 25 июня решили вводить ограничения на продажу топлива. Теперь на заправках крупных операторов отпускают единовременно в один бак не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля.
Последние дни за АЗС региона собираются огромные очереди. Заторы перед заправками в том числе приводят к трудностям с движением общественного транспорта. Губернатор обсуждал ситуацию с вице-премьером РФ Александром Новаком. В правительстве отмечали, что поставки топлива продолжаются, а операторы развозят его по всему региону. При этом власти говорили о нехватке бензовозов.
Ситуацию в регионе обсуждали с президентом Владимиром Путиным. Он поддержал предложение о приоритетных поставках дополнительного объёма топлива в Калининградскую область.