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«Телепортацией в юность» назвали волгоградцы концерт "Руки Вверх!

Зрители, побывавшие на концерте группы «Руки Вверх!» делятся.

Зрители, побывавшие на концерте группы «Руки Вверх!» делятся восторженными впечатлениями от шоу, которое состоялось на Волгоград Арене накануне, 4 июля.

Как рассказали волгоградцы, на концерт пришли люди самых разных возрастов, в том числе и семьи с подростками. Родители хотели показать детям артиста, на песнях которого выросли и танцевали на дискотеках. И лидер группы Сергей Жуков не подкачал. Отличный звук, спецэффекты, фейерверки, яркие костюмы танцовщиков — все, отметили волгоградцы, было на высоте.

Единственное, что расстроило некоторых — это задержка концерта почти на полчаса. Однако затем все три часа концерта пролетели на одном дыхании.

Сергей Жуков исполнил как известные хиты, так и свои новые песни. Зрители подпевали, танцевали, а многие из них вспоминали свою молодость.

— Сергей, обожаю тебя! Ты — мой идеал мужчины! — пишут волгоградки в соцсетях.

— Спасибо за телепортацию в юность! — эмоционируют посетившие концерт.

Напомним, на концерт было продано несколько десятков тысяч билетов. После мероприятия зрителей был задействован дополнительный общественный транспорт, в том числе электрички.

Видео читателей V102.RU.