«Телепортацией в юность» назвали волгоградцы концерт "Руки Вверх!

Как рассказали волгоградцы, на концерт пришли люди самых разных возрастов, в том числе и семьи с подростками. Родители хотели показать детям артиста, на песнях которого выросли и танцевали на дискотеках. И лидер группы Сергей Жуков не подкачал. Отличный звук, спецэффекты, фейерверки, яркие костюмы танцовщиков — все, отметили волгоградцы, было на высоте.