Доцент ННГУ назвал слова, которые используют только нижегородцы

Для описания характера или состояния нижегородцы применяют такие выражения, как «захапистый» (жадный), «опойный» (пьяный) или фразеологизм «как бешеная тарашка» (действовать лихорадочно, очень спеша). Если же человек ошибся или преувеличил, про него скажут, что он «загрубил».