Доцент ННГУ назвал слова, которые используют только нижегородцы

Доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ Александр Пряников составил список уникальных нижегородских диалектизмов. О том, что такие слова, как «блондить» и «надыбать», являются визитной карточкой нашего региона, рассказал главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале.
По словам лингвиста, местный лексикон хранит множество колоритных выражений, которые прочно укоренились в повседневной речи жителей области, но могут быть совершенно непонятны гостям из других регионов.
В своем списке эксперт собрал более 30 слов, которые можно разделить на несколько тематических групп. Например, для описания повседневных действий нижегородцы используют свои глаголы: «блондить» (гулять без дела, шататься), «надыбать» (найти, приобрести), «пыряить» (усердно работать) или «рысачить» (разъезжать).
Есть в местном словаре и собственные названия для привычных вещей и продуктов. Так, садовую землянику у нас традиционно называют «викторией», сахар — «песком», огород — «усадом», а лапшу быстрого приготовления — «бэпэшкой».
Для описания характера или состояния нижегородцы применяют такие выражения, как «захапистый» (жадный), «опойный» (пьяный) или фразеологизм «как бешеная тарашка» (действовать лихорадочно, очень спеша). Если же человек ошибся или преувеличил, про него скажут, что он «загрубил».
Особый лингвистический интерес представляет частица «чай». Она используется в речи для выражения надежды на что-либо и происходит от устаревшего глагола «чаять» (надеяться, ожидать). От этого же корня произошли привычные всем слова «чаяния» и «отчаяться».