На Таймыре стартовала летняя пассажирская навигация

Летняя пассажирская навигация началась по населенным пунктам сельского поселения Хатанга. С 1 июля жителей отдаленных поселков вновь «связывают по воде». Как сообщает администрация Хатанги, маршруты следования охватывают все 8 населенных пунктов: Новорыбная, Попигай, Сындасско, Жданиха, Кресты, Новая, Хета и Катырык. Рейсы выполнять будут на теплоходе «Таймыр» и катере «Логата». Напомним, Хатанга в 2026 году отмечает юбилей. 400-летие планируют отпраздновать в сентябре, ожидается, что в рамках культурной программы пройдет около 50 событий.