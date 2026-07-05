В Казани временно ограничат движение на улице Шатурской

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Шатурской в связи с проведением работ по реконструкции водопровода. Об этом сообщает мэрия.
Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства, ограничения будут действовать с 7 по 22 июля в районе дома № 51 по улице Челюскина. В этот период движение по проезжей части будет частично ограничено.
«Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения в организации дорожного движения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты», — сказали в пресс-службе.
Также на трассе Казань — Оренбург сузили дорогу из-за ремонта с 29 июня.