Глава МЧС раскрыл ситуацию с загрязненными радиацией землями Беларуси

Так, за последние 40 лет в результате радиоактивного распада цезия-137 площадь загрязнения Беларуси сократилась в 1,8 раза (до 25 тысяч квадратных километров или до 12%). Примерно в такой же пропорции уменьшена доля пораженных радиацией сельскохозяйственных земель и лесов, 10,7% и 15,1%, соответственно. Также 1657 населенных пунктов (45% ото всех пострадавших) сразу после аварии возвратились к нормальной жизнедеятельности.