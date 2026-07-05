Глава МЧС раскрыл ситуацию с загрязненными радиацией землями Беларуси

Сколько спустя 40 лет, прошедших после аварии на Чернобыльской АЭС, в Беларуси остается загрязненных радиацией земель рассказал в интервью журналу «Экономика Беларуси» министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, пишет БелТА.
Так, за последние 40 лет в результате радиоактивного распада цезия-137 площадь загрязнения Беларуси сократилась в 1,8 раза (до 25 тысяч квадратных километров или до 12%). Примерно в такой же пропорции уменьшена доля пораженных радиацией сельскохозяйственных земель и лесов, 10,7% и 15,1%, соответственно. Также 1657 населенных пунктов (45% ото всех пострадавших) сразу после аварии возвратились к нормальной жизнедеятельности.
Глава МЧС рассказал, что уже в 1993 году начался процесс возвращения в оборот сельхозземель, так как наблюдения показали снижение плотности загрязнения почв радионуклидами из-за их естественного распада.
— Для рассмотрения такой возможности МЧС готовит правительству предложения на основе экспертных заключений Минприроды, Минсельхозпрода и Минздрава с учетом экономической и радиологической целесообразности, — уточнил Синявский.
Обязательные условия — безопасность работников и продукции, которая может быть получена на таких землях. При этом учитываются радиологическое и агрохимическое исследование почв, прогнозные дозы облучения с учетом коэффициентов их перехода в продукцию растениеводства. В итоге с соблюдением всех мер предосторожности в сельхозоборот возвратили почти 22 тысячи гектаров.
— Продукция растениеводства и животноводства, получаемая на этих землях, по содержанию радионуклидов соответствует требованиям нормативов, которые, кстати, у нас наиболее жесткие по сравнению с другими странами, — констатировал глава МЧС.
Также мы писали, что глава МЧС Беларуси Синявский, сказал о выявлении превышения содержания цезия-137 в грибах и ягодах.
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