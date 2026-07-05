Зелень придает городу душу: в Астане открыли новое общественное пространство

«С прошлого года мы занимались этим вопросом. Этот земельный участок три года жители “Алтын шара”, активисты, отстаивали в судах, выиграли. И сделали его сквером, общественным пространством. Мы совместно с жителями, активистами реализовали этот проект. И сегодня вы сами видите наглядно, что получилось», — дополнил он.