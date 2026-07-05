Зелень придает городу душу: в Астане открыли новое общественное пространство

Смех детей, сладкая вата, музыка и десятки жителей всех возрастов — именно такой атмосферой встретило астанчан новое общественное пространство «Алтын Шар», открывшееся в преддверии День города.
Пока малыши играли с аниматорами и угощались сладостями, родители неспешно прогуливались по новым аллеям, а представители старшего поколения уже обживали скамейки в тени молодых деревьев. Новое пространство сразу стало местом, где встретились сразу несколько поколений.
Как рассказал аким района «Нура» города Астаны Ришат Турдыбеков, новый сквер площадью более одного гектара расположен на пересечении проспекта Туран и улицы Керей, Жанибек хандар. Проект был реализован совместными усилиями районного акимата и инвестора, который выполнил работы по благоустройству и освещению, тогда как район обеспечил озеленение территории.
По словам Ришата Турдыбекова, работа над проектом началась еще в прошлом году, однако его история гораздо длиннее.
«С прошлого года мы занимались этим вопросом. Этот земельный участок три года жители “Алтын шара”, активисты, отстаивали в судах, выиграли. И сделали его сквером, общественным пространством. Мы совместно с жителями, активистами реализовали этот проект. И сегодня вы сами видите наглядно, что получилось», — дополнил он.
Как отметил аким района, именно мнение горожан определило концепцию нового пространства. Несколько лет назад в этом квартале уже были благоустроены дворовые территории, которые сегодня почти полностью обеспечены детскими площадками, спортивными зонами и необходимой инфраструктурой. Поэтому жители попросили создать здесь не очередную игровую площадку, а спокойную зеленую территорию для прогулок и отдыха.
«Мы хотели сделать тихую прогулочную зону для молодых мам с колясками, чтобы аксакалы и апашки могли спокойно отдыхать в терренкурной зоне. У жителей уже есть спортивные площадки и игровые комплексы, поэтому возник запрос именно на сквер», — рассказал Ришат Турдыбеков.
По его словам, создание подобных общественных пространств станет продолжением комплексного благоустройства района. Сейчас одновременно ведется строительство девяти новых скверов, вскоре откроется общественное пространство «Четыре сезона» возле «Хан Шатыра», а национальная компания «КазМунайГаз» благоустраивает более пяти гектаров территории возле сквера «Ракета».
«Мы активно работаем вместе с инвесторами и частными компаниями. Глава государства неоднократно говорил, что бизнес должен нести социальную ответственность. Именно благодаря такому взаимодействию удается реализовывать подобные проекты», — отметил аким района.
По его словам, при благоустройстве особое внимание уделяется не только качественному покрытию и комфортной городской среде, но и озеленению.
«Брусчатка и благоустройство — это комфорт, отсутствие грязи и пыли. А озеленение — это легкие города. Именно зелень придает городу душу», — подчеркнул он.
Особое внимание посетителей привлек необычный бетонный монумент, установленный в центре общественного пространства. Его автор — архитектор Мухтар Сембин. По его словам, композиция вдохновлена лентой Мёбиуса, символизирующей бесконечность, и одновременно отражает жизненный путь человека.
«Вселенная бесконечна — непонятно, где она начинается и где заканчивается. А человеку отведен короткий путь, который он должен пройти достойно. Абай говорил, что во всем нужно руководствоваться сердцем, разумом и силой. Именно эта идея легла в основу монумента», — рассказал архитектор.
Пока композиция не имеет окончательного названия. Изначально рассматривался вариант, связанный со сквером дорожников. По словам Сембина Мухтара, монумент одновременно символизирует бесконечную дорогу, которую строят дорожники, и жизненный путь каждого человека.
Работа над объектом еще продолжается. В ближайшее время архитекторы планируют доработать бетонные формы, придать им более выразительный скульптурный вид, а также рассматривают возможность установить в центре фигуру человека с лопатой — как символ уважения к труду дорожных рабочих, озеленителей и сотрудников коммунальных служб.
На разработку концепции ушло около трех месяцев, еще семь-восемь месяцев заняло строительство. Причем проект создавался в постоянном диалоге с жителями района. Архитектор рассказал, что во время обсуждений людям показывали различные варианты благоустройства, однако большинство выступило против большого количества площадок и спортивных объектов, попросив оставить максимум зелени и мест для спокойного отдыха.
По словам Сембина Мухтара, идея монумента во многом вдохновлена творчеством всемирно известного архитектора Захи Хадид. Он отметил, что современная архитектура должна выполнять сразу несколько функций, а не быть лишь объектом для созерцания.
«Это не просто скульптура, на которую посмотрели и пошли дальше. Здесь можно присесть, собраться компанией, покататься на роликах или велосипеде. Внутри может выступить музыкант или спикер. По сути, это небольшой амфитеатр — тихий островок среди городской суеты», — пояснил архитектор.
По его словам, после завершения всех работ общественное пространство станет не только местом для прогулок, но и новой точкой притяжения жителей района, где можно будет отдыхать, встречаться и проводить небольшие общественные мероприятия.