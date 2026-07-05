Беспрозванных: на заправках «Балтнефти» дизель возвращают в продажу для физлиц

На заправках «Балтнефти» снова могут заправляться физлица. Об этом утром в воскресенье, 5 июля, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Продолжаем увеличивать количество заправок “Балтнефти”, на которых помимо юридических лиц могут заправляться и физлица. Пока только дизель возвращаем в розницу на всех 35 заправках сети — в Калининграде и по всей области, — написал он в своих каналах Макс и Телеграм. — Напомню, ранее сеть АЗС “Балтнефть” временно переходила только на обслуживание юридических лиц, создавая “зеленый коридор” для заправки спецтранспорта».
Губернатор добавил, что топливо в розницу для физлиц также продолжают отпускать на других крупных сетях АЗС (в основном «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Тебойл», «Рос&Нефть»).
«На всех действуют ограничения: 30 литров — бензин, 60 литров — дизель», — добавил глава региона.
Ранее заместитель председателя регионального правительства Валерий Шерин заявил, что власти Калининградской области пока не планируют вводить дополнительные меры по регулированию очередей на автозаправочных станциях. По словам Шерина, власти изучают опыт других регионов, где анонсировали введение различных механизмов организации очередей, однако пока считают такие меры преждевременными.