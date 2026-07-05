Беспрозванных: на заправках «Балтнефти» дизель возвращают в продажу для физлиц

«Продолжаем увеличивать количество заправок “Балтнефти”, на которых помимо юридических лиц могут заправляться и физлица. Пока только дизель возвращаем в розницу на всех 35 заправках сети — в Калининграде и по всей области, — написал он в своих каналах Макс и Телеграм. — Напомню, ранее сеть АЗС “Балтнефть” временно переходила только на обслуживание юридических лиц, создавая “зеленый коридор” для заправки спецтранспорта».