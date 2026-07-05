Фура с цистерной перевернулась и загорелась под Волгоградом

Авария случилась 3 июля 2026 года около полуночи. 42-летний водитель ехал за рулем автомобиля «МАН» с цистерной по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». На 154-м километре он не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, и после этого начался пожар.