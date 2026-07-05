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Фура с цистерной перевернулась и загорелась под Волгоградом

В Волгоградской области водитель грузовика попал в больницу после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Суровикинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Фура с цистерной перевернулась и загорелась, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась 3 июля 2026 года около полуночи. 42-летний водитель ехал за рулем автомобиля «МАН» с цистерной по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». На 154-м километре он не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, и после этого начался пожар.

Водителя успели достать из кабины и доставили в больницу. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Они выясняют все обстоятельства аварии.