Нижегородцам посоветовали делать дыхательные практики в очередях за бензином

Нижегородцам дали несколько советов, как пережить очереди за бензином на заправках. Комментарием поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
Ситуация с нехваткой бензина в регионе обострилась. На АЗС нет отдельных видов топлива либо наблюдаются огромные очереди. Сложности есть во многих регионах России. В Забайкалье, например, на АЗС начали круглосуточно дежурить бригады скорой помощи.
«В машине кровь густеет от неподвижности, а адреналин заставляет сердце биться чаще. Можно сделать простую дыхательную практику: вдох на 4 счета — задержка на 4 — выдох на 4 — задержка на 4. Это принудительно включит парасимпатическую нервную систему и успокаивает пульс», — написал Алексей Никонов.
Кроме того, в очередях рекомендуется пить воду маленькими глотками, включить кондиционер либо приоткрыть окно.
Напомним, губернатор Глеб Никитин заявил об остром дефиците топлива в Нижегородской области.