Нижегородцам посоветовали делать дыхательные практики в очередях за бензином

«В машине кровь густеет от неподвижности, а адреналин заставляет сердце биться чаще. Можно сделать простую дыхательную практику: вдох на 4 счета — задержка на 4 — выдох на 4 — задержка на 4. Это принудительно включит парасимпатическую нервную систему и успокаивает пульс», — написал Алексей Никонов.