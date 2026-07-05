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Нижегородцам посоветовали делать дыхательные практики в очередях за бензином

Нижегородцам дали несколько советов, как пережить очереди за бензином на заправках.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам дали несколько советов, как пережить очереди за бензином на заправках. Комментарием поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Ситуация с нехваткой бензина в регионе обострилась. На АЗС нет отдельных видов топлива либо наблюдаются огромные очереди. Сложности есть во многих регионах России. В Забайкалье, например, на АЗС начали круглосуточно дежурить бригады скорой помощи.

«В машине кровь густеет от неподвижности, а адреналин заставляет сердце биться чаще. Можно сделать простую дыхательную практику: вдох на 4 счета — задержка на 4 — выдох на 4 — задержка на 4. Это принудительно включит парасимпатическую нервную систему и успокаивает пульс», — написал Алексей Никонов.

Кроме того, в очередях рекомендуется пить воду маленькими глотками, включить кондиционер либо приоткрыть окно.

Напомним, губернатор Глеб Никитин заявил об остром дефиците топлива в Нижегородской области.