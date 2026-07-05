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В Калининградской области увеличили количество точек крупной сети АЗС, где можно заправляться в розницу

Пока решено вернуть только дизельное топливо.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области увеличили количество заправок «Балтнефти», где помимо юрлиц могут заправляться и физлица. Об этом в соцсетях 5 июля пишет губернатор Алексей Беспрозванных.

«Пока только дизель возвращаем в розницу на всех 35 заправках сети — в Калининграде и по всей области», — сообщил он.

Ранее сеть АЗС «Балтнефть» обслуживала только спецтранспорт. Например, машины скорой помощи, полиции, коммунальную технику и пр.

Глава региона напомнил, что топливо в розницу для физлиц также продолжают продавать на других крупных сетях АЗС («Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Тебойл», «Роснефть»).

Ограничения те же: 30 литров — бензин, 60 литров — дизель.

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