Нижегородский рыбак поймал черепаху на озере в черте города

В водоеме в черте Нижнего Новгорода поймали необычного обитателя — черепаху. Об этом сообщается в социальных сетях.
Черепаху вытащил из воды нижегородский рыбак. Как она оказалась в озере, неизвестно.
Местные жители в комментариях к публикации написали, что, вероятно, домашнюю черепаху кто-то выбросил на улицу.
«Пресноводные красноухие. Повыбрасывали из домов, а они взяли да выжили», — отметила нижегородка.
Напомним, страуса заметили в лесу под Бором в Нижегородской области. Экзотическая птица гуляет у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский. Местные жители предположили, что страус мог сбежать из одного из близлежащих хозяйств.