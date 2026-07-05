Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский рыбак поймал черепаху на озере в черте города

В водоеме в черте Нижнего Новгорода поймали необычного обитателя — черепаху.

Источник: Живем в Нижнем

В водоеме в черте Нижнего Новгорода поймали необычного обитателя — черепаху. Об этом сообщается в социальных сетях.

Черепаху вытащил из воды нижегородский рыбак. Как она оказалась в озере, неизвестно.

Местные жители в комментариях к публикации написали, что, вероятно, домашнюю черепаху кто-то выбросил на улицу.

«Пресноводные красноухие. Повыбрасывали из домов, а они взяли да выжили», — отметила нижегородка.

Напомним, страуса заметили в лесу под Бором в Нижегородской области. Экзотическая птица гуляет у санатория «Автомобилист» в поселке Октябрьский. Местные жители предположили, что страус мог сбежать из одного из близлежащих хозяйств.