Почти 900 москвичей получат квартиры в Алексеевском районе столицы

«В действующую программу реновации в Алексеевском районе входит 17 домов старого жилого фонда, из которых три полностью расселены. Новоселами здесь стали более 600 человек. Город начал поэтапно направлять почти 900 жителям еще шести старых пятиэтажек предложения равнозначных квартир в новостройке по адресу: Ярославская улица, дом 2. Таким образом, переселением по действующей программе реновации в районе затронуто уже больше половины участников. Всего здесь планируется переселить в современные жилые комплексы более 2,8 тысячи москвичей», — отметил Владимир Ефимов.