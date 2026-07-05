Почти 900 москвичей получат квартиры в Алексеевском районе столицы

Около 900 жителей Москвы получат квартиру по программе реновации в Алексеевском районе. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В действующую программу реновации в Алексеевском районе входит 17 домов старого жилого фонда, из которых три полностью расселены. Новоселами здесь стали более 600 человек. Город начал поэтапно направлять почти 900 жителям еще шести старых пятиэтажек предложения равнозначных квартир в новостройке по адресу: Ярославская улица, дом 2. Таким образом, переселением по действующей программе реновации в районе затронуто уже больше половины участников. Всего здесь планируется переселить в современные жилые комплексы более 2,8 тысячи москвичей», — отметил Владимир Ефимов.
Рядом с жилым комплексом находятся детские сады, школа, несколько медицинских учреждений, магазины, бытовые сервисы, фитнес-клуб, а также парк «Сокольники» и ВДНХ. По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, в новостройке на Ярославской улице расположено 442 квартиры с улучшенной отделкой общей площадью 25,4 тыс. кв. м. Дом построен в соответствии с требованиями московского стандарта реновации и дает возможность переезжать сразу без дополнительного ремонта. 10 квартир оборудовано для людей с инвалидностью.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.