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«Это обход регламента. Простой шаг — запретить расторгать контракты». Вайсфельд высказался об обмене Глотова в СКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд выразил мнение относительно возвращения нападающего Василия Глотова в СКА.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ранее появилась информация, что хоккеист подписал одностороннее соглашение с «Челметом» из ВХЛ, чтобы перейти в СКА, при этом полностью освободив зарплатную ведомость «Трактора».

"Я уже неоднократно на эту тему говорил, и здесь такая же история. Здесь можно сделать очень простой шаг — запретить расторгать контракты. Вот и всё.

Если бы контракты нельзя было расторгать, то «Трактор» должен был бы выплатить полную компенсацию Василию, если они не хотят видеть его у себя в команде. Либо сделать какой-то обмен с удержанием части зарплаты, допустим, как это делается в НХЛ.

А так все прекрасно понимают, что это обход регламента. Но если лига никаких шагов не предпринимает, значит, их всё устраивает«, — сказал Вайсфельд в интервью “РБ Спорт”.