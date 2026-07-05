«Это обход регламента. Простой шаг — запретить расторгать контракты». Вайсфельд высказался об обмене Глотова в СКА

Если бы контракты нельзя было расторгать, то «Трактор» должен был бы выплатить полную компенсацию Василию, если они не хотят видеть его у себя в команде. Либо сделать какой-то обмен с удержанием части зарплаты, допустим, как это делается в НХЛ.