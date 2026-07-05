«Это обход регламента. Простой шаг — запретить расторгать контракты». Вайсфельд высказался об обмене Глотова в СКА

Ранее появилась информация, что хоккеист подписал одностороннее соглашение с «Челметом» из ВХЛ, чтобы перейти в СКА, при этом полностью освободив зарплатную ведомость «Трактора».
"Я уже неоднократно на эту тему говорил, и здесь такая же история. Здесь можно сделать очень простой шаг — запретить расторгать контракты. Вот и всё.
Если бы контракты нельзя было расторгать, то «Трактор» должен был бы выплатить полную компенсацию Василию, если они не хотят видеть его у себя в команде. Либо сделать какой-то обмен с удержанием части зарплаты, допустим, как это делается в НХЛ.
А так все прекрасно понимают, что это обход регламента. Но если лига никаких шагов не предпринимает, значит, их всё устраивает«, — сказал Вайсфельд в интервью “РБ Спорт”.