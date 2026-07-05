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Кириенко и Беспрозванных возложили цветы к мемориалу 1200 гвардейцам

4 июля, в день 80-летия образования Калининградской области, у мемориала 1200 воинам-гвардейцам прошла памятная церемония.

Источник: Kaliningradnews

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и губернатор Алексей Беспрозванных возложили цветы к гранитному обелиску. Память павших при штурме Кёнигсберга в 1945 году почтили более трёх тысяч жителей и гостей города.

В день 80-летия региона Калининград стал площадкой для праздничных мероприятий. В городе впервые проходит международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики». На стадионе «Ростех Арена» запланирован гала-концерт с участием популярных исполнителей.

Программа юбилейного года объединяет более 400 разноплановых событий, которые стартовали в апреле и завершатся в декабре 2026 года. Полный список опубликован на сайте 80-летия Калининградской области.

Юбилей региона получил федеральный статус. В марте 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. Сопредседателями федерального оргкомитета стали первый зампред правительства Денис Мантуров и Сергей Кириенко. Губернатор Алексей Беспрозванных — их заместитель и председатель регионального оргкомитета.

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