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Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду.

Источник: Деловой Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю Дня независимости страны, передает DKNews.kz.

Глава государства также поздравил народ Алжира с национальным праздником и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Казахстан рассчитывает на развитие сотрудничества.

В поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Алжир как одного из ключевых партнеров в арабском мире.

«Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов», — говорится в телеграмме.

Пожелания Президенту и народу Алжира.

Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Алжира — мира, благополучия и процветания.

Почему это важно.

Обмен поздравительными посланиями по случаю национальных праздников является важной частью дипломатических отношений между государствами. Казахстан и Алжир поддерживают сотрудничество на международных площадках и продолжают развивать политический диалог, укрепляя партнерские связи между двумя странами.