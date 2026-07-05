Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджиду Теббуну по случаю Дня независимости страны, передает DKNews.kz.
Глава государства также поздравил народ Алжира с национальным праздником и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
Казахстан рассчитывает на развитие сотрудничества.
В поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Алжир как одного из ключевых партнеров в арабском мире.
«Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов», — говорится в телеграмме.
Пожелания Президенту и народу Алжира.
Президент Казахстана пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Алжира — мира, благополучия и процветания.
Почему это важно.
Обмен поздравительными посланиями по случаю национальных праздников является важной частью дипломатических отношений между государствами. Казахстан и Алжир поддерживают сотрудничество на международных площадках и продолжают развивать политический диалог, укрепляя партнерские связи между двумя странами.