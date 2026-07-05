Токаев поздравил Президента Алжира с Днем независимости

«Мы рассматриваем Алжир в качестве одного из надежных партнеров в арабском мире. Убежден, что казахско-алжирские отношения, основанные на узах крепкой дружбы и взаимопонимания, будут и впредь поступательно развиваться на благо наших народов», — говорится в телеграмме.