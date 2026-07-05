В Нижневартовской поликлинике открылась Школа семейного здоровья

«Создание Школы семейного здоровья позволит повысить доступность профилактической помощи. Мы хотим, чтобы каждый взрослый человек не просто знал о факторах риска, но и понимал, как управлять своим здоровьем. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические заболевания, и тех, кто воспитывает детей, — такие семьи становятся примером для подрастающего поколения», — подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части Нижневартовской поликлиники Юлия Анисимова.