В Нижневартовской поликлинике открылась Школа семейного здоровья

Школа семейного здоровья начала работать 1 июля на базе поликлиники в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Реализация таких инициатив отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Цель школы — профилактика хронических неинфекционных заболеваний среди населения трудоспособного возраста. В основном туда будут приглашать граждан от 18 до 49 лет, которые уже состоят на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями. Терапевт будет проводить лекции по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и их осложнений, обучать навыкам самоконтроля и давать рекомендации.
«Создание Школы семейного здоровья позволит повысить доступность профилактической помощи. Мы хотим, чтобы каждый взрослый человек не просто знал о факторах риска, но и понимал, как управлять своим здоровьем. Особенно это касается тех, у кого уже есть хронические заболевания, и тех, кто воспитывает детей, — такие семьи становятся примером для подрастающего поколения», — подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части Нижневартовской поликлиники Юлия Анисимова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.