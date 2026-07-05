Зачем в Волгограде студенты создали Театр дружбы народов?

«В работе с молодёжью очень важно руководствоваться принципами педагогики. Наша цель — заронить зерно, а когда оно прорастёт, одному Господу известно. Я видел, что ребята трудились честно, тратили свои душевные силы, применяли навыки, которые мы им привили, и, я думаю, им удалось затронуть сердца зрителей», — отметил Григорий Чернявский.