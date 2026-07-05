Зачем в Волгограде студенты создали Театр дружбы народов?

Первая постановка «Великая Русь» прошла в ТЮЗе в апреле 2026 года.
Для объединения молодёжи в Волгоградской области используют и искусство театра.
Так, в 2026 г. при поддержке регионального комитета по делам национальностей и казачества, комитета культуры мэрии Волгограда «Домом дружбы» совместно с ВГИИК был создан Театр дружбы народов — новое культурное молодёжное пространство. Эта площадка позволяет рассказывать о народах нашей страны на языке театра.
Первую постановку «Великая Русь: сплетение судеб и традиций» молодой театр представил в апреле этого года на сцене ТЮЗа. Это был рассказ о разных национальностях России, в том числе и о донском казачестве. Авторами текстов выступили студенты актёрского факультета.
Ребята сами работали с литературой, подбирали народные песни и танцы. Для более глубокого погружения в тему юные артисты беседовали с представителями разных этносов.
«У нас получился “величественный сказ о народах земли русской”. Над данным проектом мы работали порядка полгода и поняли, что эта тема настолько обширная, что мы не можем ограничиться одним спектаклем», — рассказал художественный руководитель театра, профессор ВГИИК Григорий Чернявский.
А 22 июня, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, Театр дружбы народов представил театрально-музыкальную постановку «Мечты, опалённые войной». Будущие артисты рассказали о своих ровесниках, вставших на защиту Родины.
Зрителями постановки стали учащиеся волгоградских ссузов.
«В работе с молодёжью очень важно руководствоваться принципами педагогики. Наша цель — заронить зерно, а когда оно прорастёт, одному Господу известно. Я видел, что ребята трудились честно, тратили свои душевные силы, применяли навыки, которые мы им привили, и, я думаю, им удалось затронуть сердца зрителей», — отметил Григорий Чернявский.
Сейчас коллектив работает над постановкой к юбилею Волгограда. По словам художественного руководителя театра, это будет спектакль на тему краеведения. В него войдут новеллы о Григории Засекине, Марфе Царицынской и других исторических личностях.