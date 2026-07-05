Житель РТ «купил» экзамен в ГИБДД и получил 3 года «строгача»

Обман вскрылся, когда сам участковый написал явку с повинной. После этого взяткодатель признал вину, его защита просила прекратить уголовное дело, ссылаясь на активное раскаяние и благотворительность подсудимого. Однако суд не счел признание мужчины добровольным, поскольку к тому моменту правоохранительным органам уже было известно о преступлении со слов того самого посредника.