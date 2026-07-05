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Житель РТ «купил» экзамен в ГИБДД и получил 3 года «строгача»

Жителя Татарстана признали виновным в даче взятки полицейскому в крупном размере. Приговор мужчине вынес Заинский городской суд.

Источник: ИА Татар-информ

Установлено, что мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду. В конце 2024 года он хотел вернуть права законно, сдав теоретический экзамен в ОГИБДД по Альметьевскому району. Тест татарстанец провалил, после чего захотел решить вопрос незаконным путем.

Взяв 175 тыс. рублей у ничего не подозревавшей матери, мужчина передал их знакомому — участковому уполномоченному полиции, которого привлек в качестве посредника. Через неделю участковый вернул мужчине экзаменационный лист с фальшивой отметкой «сдал». На основании этого документа взяткодатель успешно получил водительское удостоверение.

Обман вскрылся, когда сам участковый написал явку с повинной. После этого взяткодатель признал вину, его защита просила прекратить уголовное дело, ссылаясь на активное раскаяние и благотворительность подсудимого. Однако суд не счел признание мужчины добровольным, поскольку к тому моменту правоохранительным органам уже было известно о преступлении со слов того самого посредника.

«Совершенное преступление относится к категории особо тяжких. Однако суд, учитывая ряд исключительных обстоятельств и полное признание вины, назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи», — говорится в сообщении Заинского городского суда.

В итоге подсудимому назначили три года колонии строгого режима и штраф в 350 тыс. рублей. Виновного взяли под стражу в зале суда.