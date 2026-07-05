На Ямале рыбодобывающее предприятие модернизирует флот

Крупнейшее предприятие в рыбодобывающей отрасли «Тазагрорыбпром» в Ямало-Ненецком автономном округе проводит модернизацию флота. Развитие этого направления отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе губернатора региона.
На теплоходах уже обновили гребные валы и винты, отремонтировали и покрасили плашкоуты. Также специалисты модернизировали шесть силовых агрегатов, привели в порядок двигатели, крановое хозяйство и холодильное оборудование. Сейчас на судах завершаются электромонтажные работы и обслуживание механических систем.
«Текущая модернизация — часть долгосрочной стратегии развития “Тазагрорыбпрома”, рассчитанной на ближайшие 4−6 лет. Она охватывает шесть ключевых направлений: восстановление флота, обновление береговой инфраструктуры, научное сопровождение ихтиофауны реки Таз, развитие глубокой переработки, участие в программе “Арктический резидент” и формирование кадрового резерва», — отметил генеральный директор предприятия Денис Малышев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.