Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси

Так, за последние 25 лет число новых случаев алкоголизма в Беларуси уменьшилось более чем в два раза. В 2025 году диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз» впервые в жизни поставили 12982 белорусам. Это почти на треть меньше, чем было выставлено диагнозов в 2000 году. Пик в стране фиксировался в 2005 году — 32102 человека.