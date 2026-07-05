Белстат назвал самый пьющий регион Беларуси

В Белстате сказали, как за последние 25 лет изменилась ситуация с алкоголизмом в Беларуси.
Так, за последние 25 лет число новых случаев алкоголизма в Беларуси уменьшилось более чем в два раза. В 2025 году диагнозы «алкоголизм» и «алкогольный психоз» впервые в жизни поставили 12982 белорусам. Это почти на треть меньше, чем было выставлено диагнозов в 2000 году. Пик в стране фиксировался в 2005 году — 32102 человека.
Согласно статистике, в расчете на 100 000 жителей Беларуси данный показатель снизился с 332 случаев в 2005 до 143 в 2025 году. Минимум был достигнут в 2021 году (12734 случая), после этого количество впервые выявленных пациентов стало увеличиваться.
В 2025 году наиболее высокий уровень впервые выявленного алкоголизма зафиксировали на Витебщине (188 случаев на 100 тысяч жителей). Сразу за ней идут Брестская (177), Могилевская (163), Гродненская (160), Гомельская (158) и Минская области (128) области. В Минске зарегистрировали 80 случаев на 100 000 жителей, что почти вдвое ниже среднего уровня по стране.
Тем временем глава МЧС раскрыл ситуацию с загрязненными радиацией землями Беларуси.
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