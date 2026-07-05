Алина Загитова посетила строящийся центр фигурного катания в Казани

Олимпийская чемпионка Алина Загитова побывала на стройке будущего центра фигурного катания в Казани и поделилась видео в своем телеграм-канале. У входа в здание ее встретили две юные фигуристки.
«Первые наши ученицы. Готовы уже тренироваться?» — спросила Загитова. Дети ответили согласием, а спортсменка пообещала: «Совсем скоро». Внутри Алина осмотрела помещения и выслушала пояснения строителей.
«Этот центр — про будущее, возможности и любовь к фигурному катанию. Очень жду, когда мы вместе выйдем здесь на лед», — написала Загитова в своем телеграм-канале.
Напомним, идея о создании в Казани центра фигурного катания у олимпийской чемпионки возникла в 2023 году, тогда же и появился проект. Инициативу строительства такого объекта поддержал глава Татарстана Рустам Минниханов. В итоге работы по возведению центра Загитовой начались в 2025 году. По последней информации, на них суммарно потратят порядка 1,3 миллиарда рублей. Открытие центра фигурного катания в Казани намечено на 30 августа.