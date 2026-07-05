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Волейболистки «Локомотива» завоевали золото в Нижнем Новгороде

Игроки «Локомотива-2» Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями четвёртого этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде.

Игроки «Локомотива-2» Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями четвёртого этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Финал состоялся в субботу, 4 июля. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

В финале соперниками «Локомотива-2» стали Дарья Шустова и Виктория Ямалетдинова из московской «Академии-3». Матч завершился с общим счётом 2:0 (21:14, 21:13) в пользу калининградок.

Следующий этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдёт в Северодвинске с 23 по 26 июля.

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