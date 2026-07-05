Нижегородцев приглашают на конкурс «Общая память»: как подать заявку до 25 сентября

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации сообщает, что жителей Нижегородской области приглашают к участию в международном конкурсе «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Проект направлен на сохранение исторической правды и привлечение молодёжи к исследованию трагических страниц истории. К участию допускаются граждане России и других стран в возрасте от 14 до 35 лет.
Конкурс включает девять номинаций: публицистика (эссе и очерки на основе архивов и воспоминаний), мемориальные проекты и благоустройство мест захоронений, поисковая работа, научно‑исследовательские статьи, видеопроекты, маршруты исторической памяти, «Места памяти», исследования о судьбах советских военнопленных и направление «Без срока давности», посвящённое теме ответственности нацистов и их пособников.
Конкурс проходит в два этапа. Заочный этап продлится до 25 сентября 2026 года — в этот период принимаются заявки и работы. С 26 сентября по 15 октября эксперты оценят проекты. Очный этап состоится до 1 ноября: финалисты представят свои работы, примут участие в образовательной программе, посетят мемориальные объекты и поработают с архивными материалами.
Подробности, требования к работам и порядок подачи заявок доступны на официальной странице конкурса и в положении.
Ранее сообщалось, что Аллею памяти героев Великой Отечественной войны открыли в Нижнем Новгороде.
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