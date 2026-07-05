Нижегородцев приглашают на конкурс «Общая память»: как подать заявку до 25 сентября

Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации сообщает, что жителей Нижегородской области приглашают к участию в международном конкурсе «Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны». Проект направлен на сохранение исторической правды и привлечение молодёжи к исследованию трагических страниц истории. К участию допускаются граждане России и других стран в возрасте от 14 до 35 лет.