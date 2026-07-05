В Уфе иностранным студентам представили научный потенциал Башкирии

«Когда иностранные студенты проходят по маршруту “Авиценна” от лаборатории аддитивных технологий до морфологической лаборатории БГМУ, они видят не просто оборудование. Они видят систему, где фундаментальная наука соединена с практикой и где у них есть возможность не только наблюдать, но и участвовать. Для нас важно, чтобы иностранные студенты увозили из Башкортостана не просто впечатления, а конкретные знания и профессиональные контакты, которые пригодятся им в будущем», — подчеркнула председатель госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.