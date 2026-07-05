В Уфе иностранным студентам представили научный потенциал Башкирии

Биолого-медицинская экскурсия «Авиценна» прошла в Уфе для иностранных студентов по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Одной из ключевых площадок маршрута стал Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ). Там студенты посетили лабораторию аддитивных технологий и лабораторию поиска малых таргетных молекул. Участникам показали, как разрабатываются и испытываются современные лекарственные препараты, а также как создаются персонифицированные биомедицинские импланты с применением 3D-печати.
Завершающей точкой стала морфологическая лаборатория Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Там студенты провели исследование клеток и узнали, как образец ткани превращается в стеклопрепарат для дальнейшего изучения.
«Когда иностранные студенты проходят по маршруту “Авиценна” от лаборатории аддитивных технологий до морфологической лаборатории БГМУ, они видят не просто оборудование. Они видят систему, где фундаментальная наука соединена с практикой и где у них есть возможность не только наблюдать, но и участвовать. Для нас важно, чтобы иностранные студенты увозили из Башкортостана не просто впечатления, а конкретные знания и профессиональные контакты, которые пригодятся им в будущем», — подчеркнула председатель госкомитета Башкирии по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.