Чем куриная печень отличается от говяжьей и какую выбрать

Главное различие касается содержания меди, витамина А и железа. В 100 граммах говяжьей печени содержится около 14 600 мкг меди — почти в 16 раз больше суточной нормы для взрослого. Разовая порция безопасна, однако при частом употреблении медь может накапливаться, поэтому говяжью печень рекомендуют есть не чаще одного раза в неделю. В куриной печени меди примерно в 30 раз меньше — около 500 мкг.